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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 6 июля

Статистика коронавируса в мире на 6 июля говорит о 11 419 529 больных, за сутки заболело еще 152 тыс. человек.

В то же время выздоровели полностью 6 535 495 пациентов, из которых более 90 тыс. за сутки. Умерло от Covid-19 536 776 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 2 888 585;
  • Бразилия — 1 603 055;
  • Россия — 680 283;
  • Индия — 673 165;
  • Перу — 302 718.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

  • США — 129 946;
  • Бразилия — 64 867;
  • Великобритания — 44 305;
  • Италия — 34 861;
  • Мексика — 30 639.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

  • США — 44 350
  • Бразилия — 26 209;
  • Индия — 23 932;
  • Южная Африка — 8 773;
  • Мексика — 6 914.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

По количеству больных Украина занимает 34 место — между Кувейтом и Казахстаном. По состоянию на 5 июля в стране зафиксировано 48 500 больных.

Карантин в других странах

С 4 июля в Англии открылись бары, рестораны и парикмахерские.

В большинстве стран карантин начинают усиливать после введенных ослаблений, в частности, это касается разрешения на въезд.

Испанская Галисия вводит локальный карантин в районе Ла Маринья из-за угрозы распространения коронавируса.

Также в Испании 4 июля был закрыт округ в пределах города Льейда из-за вспышки коронавируса. Власти заявили, что движение с и в район Сагрия в пределах города Льейда будет ограничено.

Эстония обновила список стран, после приезда из которых необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию. Таким образом, с 6 июля это правило начнет касаться Чехии и Хорватии.

Также с 6 июля Греция закрывает свою границу для граждан Сербии.

Статистика коронавируса в мире 5 июля

По состоянию на 5 июля в мире было зафиксировано 11 267 309 больных. Суточный прирост вчера составил 70 тыс. человек и это впервые за несколько дней, когда он меньше 100 тысяч.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 129 676 человек, что вдвое больше, чем у Бразии, которая на втором месте — 64 265 жертв.

Фото: Dreamstime

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