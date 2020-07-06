Статистика коронавируса в мире на 6 июля говорит о 11 419 529 больных, за сутки заболело еще 152 тыс. человек.

В то же время выздоровели полностью 6 535 495 пациентов, из которых более 90 тыс. за сутки. Умерло от Covid-19 536 776 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 888 585;

Бразилия — 1 603 055;

Россия — 680 283;

Индия — 673 165;

Перу — 302 718.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

США — 129 946;

Бразилия — 64 867;

Великобритания — 44 305;

Италия — 34 861;

Мексика — 30 639.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

США — 44 350

Бразилия — 26 209;

Индия — 23 932;

Южная Африка — 8 773;

Мексика — 6 914.

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По количеству больных Украина занимает 34 место — между Кувейтом и Казахстаном. По состоянию на 5 июля в стране зафиксировано 48 500 больных.

Карантин в других странах

С 4 июля в Англии открылись бары, рестораны и парикмахерские.

В большинстве стран карантин начинают усиливать после введенных ослаблений, в частности, это касается разрешения на въезд.

Испанская Галисия вводит локальный карантин в районе Ла Маринья из-за угрозы распространения коронавируса.

Также в Испании 4 июля был закрыт округ в пределах города Льейда из-за вспышки коронавируса. Власти заявили, что движение с и в район Сагрия в пределах города Льейда будет ограничено.

Эстония обновила список стран, после приезда из которых необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию. Таким образом, с 6 июля это правило начнет касаться Чехии и Хорватии.

Также с 6 июля Греция закрывает свою границу для граждан Сербии.

По состоянию на 5 июля в мире было зафиксировано 11 267 309 больных. Суточный прирост вчера составил 70 тыс. человек и это впервые за несколько дней, когда он меньше 100 тысяч.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 129 676 человек, что вдвое больше, чем у Бразии, которая на втором месте — 64 265 жертв.