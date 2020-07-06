Статистика коронавируса в мире на 6 июля говорит о 11 419 529 больных, за сутки заболело еще 152 тыс. человек.
В то же время выздоровели полностью 6 535 495 пациентов, из которых более 90 тыс. за сутки. Умерло от Covid-19 536 776 человек.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 2 888 585;
- Бразилия — 1 603 055;
- Россия — 680 283;
- Индия — 673 165;
- Перу — 302 718.
Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:
- США — 129 946;
- Бразилия — 64 867;
- Великобритания — 44 305;
- Италия — 34 861;
- Мексика — 30 639.
Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:
- США — 44 350
- Бразилия — 26 209;
- Индия — 23 932;
- Южная Африка — 8 773;
- Мексика — 6 914.
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По количеству больных Украина занимает 34 место — между Кувейтом и Казахстаном. По состоянию на 5 июля в стране зафиксировано 48 500 больных.
Карантин в других странах
С 4 июля в Англии открылись бары, рестораны и парикмахерские.
В большинстве стран карантин начинают усиливать после введенных ослаблений, в частности, это касается разрешения на въезд.
Испанская Галисия вводит локальный карантин в районе Ла Маринья из-за угрозы распространения коронавируса.
Также в Испании 4 июля был закрыт округ в пределах города Льейда из-за вспышки коронавируса. Власти заявили, что движение с и в район Сагрия в пределах города Льейда будет ограничено.
Эстония обновила список стран, после приезда из которых необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию. Таким образом, с 6 июля это правило начнет касаться Чехии и Хорватии.
Также с 6 июля Греция закрывает свою границу для граждан Сербии.
Статистика коронавируса в мире 5 июля
По состоянию на 5 июля в мире было зафиксировано 11 267 309 больных. Суточный прирост вчера составил 70 тыс. человек и это впервые за несколько дней, когда он меньше 100 тысяч.
Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 129 676 человек, что вдвое больше, чем у Бразии, которая на втором месте — 64 265 жертв.