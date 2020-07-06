Власти Испании закрыли 50 пляжей в регионе Андалусия из-за распространение коронавируса.
Впрочем, ожидается, что они возобновят работу до конца недели.
Местные власти обнаружили много нарушений во врем выходных — пляжи были переполнены, поэтому люди не придерживались дистанции.
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В регионе Галисия в некоторые районы запрещено ездить. Там действует масочный режим и запрет на публичные встречи.
Ввели ограничения в Каталонии — район Сергиа заблокирован для поездок.
Карантин в Испании
Испания в мае была третьей в мировом антирейтинге по количеству больных коронавирусом.
За время пандемии в стране обнаружили в целом 251 тыс. случаев коронавируса, более 28 тыс. человек умерли.
В Испании центром вспышки стали крупные города на майские праздники. Тогда, в городах прошли большие демонстрации, на которых коронавирус подхватили сотни людей.
Сейчас страна постепенно отменяет карантин.
Например, с 1 июля Испания позволила туристам приезжать в страну а не отбывать обязательный 14-дневный карантин.