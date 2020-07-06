Власти Испании закрыли 50 пляжей в регионе Андалусия из-за распространение коронавируса.

Впрочем, ожидается, что они возобновят работу до конца недели.

Местные власти обнаружили много нарушений во врем выходных — пляжи были переполнены, поэтому люди не придерживались дистанции.

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В регионе Галисия в некоторые районы запрещено ездить. Там действует масочный режим и запрет на публичные встречи.

Ввели ограничения в Каталонии — район Сергиа заблокирован для поездок.

Карантин в Испании

Испания в мае была третьей в мировом антирейтинге по количеству больных коронавирусом.

За время пандемии в стране обнаружили в целом 251 тыс. случаев коронавируса, более 28 тыс. человек умерли.

В Испании центром вспышки стали крупные города на майские праздники. Тогда, в городах прошли большие демонстрации, на которых коронавирус подхватили сотни людей.

Сейчас страна постепенно отменяет карантин.

Например, с 1 июля Испания позволила туристам приезжать в страну а не отбывать обязательный 14-дневный карантин.