Вспышка бубонной чумы зафиксирована на севере Китая. 5 июля в этом регионе был введен режим повышенной эпидемиологической опасности.

Заражение бубонной чумой произошло в автономном районе Внутренняя Монголия в Баян-Нур на севере Китая. Местный житель обратился в больницу с симптомами болезни.

Власти предупредили граждан, что бубонная чума передается от человека к человеку и является очень заразной.

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Также они призвали местных жителей не есть мясо грызунов, которые могут быть переносчиками. В частности, монгольских сурков.

В округе ввели третий уровень режима оповещения из четырех возможных. На этом уровне вопросы эпидемиологической безопасности координируются местными властями. Центральное правительство подключается только на первом уровне, который сигнализирует о высокой опасности.

Бубонная чума 2020

1 июля в Западной Монголии была зафиксирована вспышка бубонной чумы. Тогда в больницу были госпитализированы 27-летний мужчина и девушка. Причиной заражения бубонной чумой стало то, что пара употребляла сырое мясо сурка.

В начале инфицирования с ними имели прямой контакт 60 человек, а косвенно — 400.

В регионе ввели карантин, а также запретили въезд и выезд автотранспорта.

Источник: Комиссия по здравоохранению городского округа Баян-Нур