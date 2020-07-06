Уханьский институт вирусологии хранил образцы нового типа коронавируса с 2013 года.

Это выявило британское СМИ The Sunday Times в своем расследовании.

Авторы утверждают, что в 2013 году на шахте в Китае шесть горняков заболели тяжелой пневмонией, после чего замороженные образцы вируса были отправлены в лабораторию в Ухане.

Трое работников шахты умерли, вероятно из-за коронавируса, который был передан от летучих мышей.

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Также из доклада о Сovid-19 известно, что он на 96,2% похож на образец вируса RaTG13, который нашли в 2013 году у горняков.

Ученые заявляют, что разница между образцами все еще может означать эволюционное расстояние в десятилетия.

В мае 2020 года директор Института вирусологии в Ухане сообщил, что лаборатория не имеет образца вируса RaTG13, поэтому распространение Сovid-19 не началось от них.

Пока нет никаких фактов, которые это подтверждают. Однако президент США Дональд Трамп утверждает, что видел доказательства того, что источником вспышки коронавируса стала именно лаборатория в Ухане.

Коронавирус в мире

По статистике сейчас в мире зафиксировано 11 419 529 больных, за сутки заболело еще 152 тыс. человек. Полностью выздоровели 6 535 495 пациентов, из которых более 90 тыс. за последние сутки. Умерли от коронавируса 536 776 человек.

Наибольшее количество инфицированных в США (2 888 585), Бразилии (1 603 055), России (680 283), Индии (673 165) и Перу (302 718).