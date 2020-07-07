Дубай открывает границы для туристов

С 7 июля Дубай открывает свои границы для иностранных туристов.

По прибытию в эмират необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, которому не больше 96 часов. Также его можно сдать прямо в аэропорту.

Если результат будет положительным, человека направят на двухнедельный карантин за собственный счет.

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Кроме этого теристы должны заполнить Форму декларации о состоянии здоровья и приобрести полис международного медицинского страхования.

Резиденты Дубай, которые сейчас находятся за его пределами, уже могут вернуться. Они тоже должны будут сдать тест и соблюдать самоизоляцию до получения результатов.

Коронавирус в ОАЭ

По состоянию на 7 июля в ОАЭ насчитывается 52 068 случаев заражения коронавирусом. Всего 324 человека умерли от осложнений Covid-19.