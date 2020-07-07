Ежедневно во всем мире увеличивается количество случаев коронавируса.

Covid-19 появился в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. С тех пор он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

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Карта распространения коронавируса Covid-19 онлайн

Как развивалась эпидемия коронавируса в мире

Первый случай заболевания Covid-19 был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. Следующей страной, где обнаружили коронавирус, стал Таиланд. Инфекцию обнаружили у 61-летней китаянки, которая приехала из Уханя.

Далее коронавирус распространился в восточных странах, в Европе, США и Канаде. В некоторых случаях установлено, что больные не посещали Китай.

Тогда же в первые дни февраля на Филиппинах зафиксировали первый летальный исход от новой инфекции.

Инфекция распространилась на всех континентах, за исключением Антарктиды.

Сначала заболевания именовалось 2019 nCoV, а 11 февраля 2020 года получила название новой коронавирусной пневмонии (Covid-19).

Напомним, первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован 3 марта в Черновцах. Был инфицирован мужчина, который 26 февраля вернулся в Украину с женой из путешествия в Италию. Как распространяется коронавирус в Украине: карту и статистку можно найти на сайте Факты ICTV.