По состоянию на утро 7 июля в мире уже 11 592 259 человек заболели коронавирусом. 537 487 пациентов с Covid-19 умерли.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 935 716;

Бразилия — 1 623 284;

Индия — 697 413;

Россия — 686 852;

Перу — 305 703.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

США — 130 284;

Бразилия — 65 487;

Великобритания — 44 321;

Италия — 34 869;

Мексика — 44 321.

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В мировой статистике Украина находится на 34 месте. По состоянию на 6 июля в стране зафиксировано 49 043 больных.

Карантин в других странах

В Париже 6 июля заработал Лувр. Внутри количество людей ограничено, бронировать билеты необходимо исключительно онлайн.

В Индии, несмотря на то, что в стране 700 тыс. случаев больных Covid-19 заработал один из самых известных дворцов мира — Тадж Махал.

В Британии снова открывает свои двери Национальная галерея.

Статистика коронавируса в мире за 6 июля

Согласно статистике коронавируса в мире за 6 июля, больных 11 419 529, за сутки заболело еще 152 тыс. человек. Полностью выздоровели 6 535 495 пациентов, из которых более 90 тыс. за сутки. Умерло от Covid-19 536 776 человек.

Кроме того, еще вчера Индия была на четвертом месте, а уже 7 июля вошли в тройку лидеров по количеству больных Covid-19.