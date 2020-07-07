По состоянию на утро 7 июля в мире уже 11 592 259 человек заболели коронавирусом. 537 487 пациентов с Covid-19 умерли.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 2 935 716;
- Бразилия — 1 623 284;
- Индия — 697 413;
- Россия — 686 852;
- Перу — 305 703.
Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:
- США — 130 284;
- Бразилия — 65 487;
- Великобритания — 44 321;
- Италия — 34 869;
- Мексика — 44 321.
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В мировой статистике Украина находится на 34 месте. По состоянию на 6 июля в стране зафиксировано 49 043 больных.
Карантин в других странах
В Париже 6 июля заработал Лувр. Внутри количество людей ограничено, бронировать билеты необходимо исключительно онлайн.
В Индии, несмотря на то, что в стране 700 тыс. случаев больных Covid-19 заработал один из самых известных дворцов мира — Тадж Махал.
В Британии снова открывает свои двери Национальная галерея.
Статистика коронавируса в мире за 6 июля
Согласно статистике коронавируса в мире за 6 июля, больных 11 419 529, за сутки заболело еще 152 тыс. человек. Полностью выздоровели 6 535 495 пациентов, из которых более 90 тыс. за сутки. Умерло от Covid-19 536 776 человек.
Кроме того, еще вчера Индия была на четвертом месте, а уже 7 июля вошли в тройку лидеров по количеству больных Covid-19.