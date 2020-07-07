Президент Бразилии заболел коронавирусом

У президента Бразилии Жаира Болсонару 7 июля подтвердился положительный результат теста на коронавирус.
Глава государства отменил все запланированные поездки и начал лечение.
Как сообщили в пресс-службе президента, он принимает препараты гидроксихлорохин и азитромицин.
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Предварительные тесты показывали отрицательный результат, однако после анализов в понедельник, 6 июля, Covid-19 подтвердился.
По информации СМИ, этой ночью у Жаира Болсонару резко подскочила температура, однако уже днем состояние президента значительно улучшилось.
Сейчас глава Бразилии находится в собственной резиденции, а за его самочувствием следят медики.
Covid-19 в Бразилии
Бразилия уже почти месяц занимает второе место в мировом рейтинге стран с наибольшим количеством случаев коронавируса.
По состоянию на вечер 7 июня в стране болеет более 1,6 млн граждан.
С начала пандемии Covid-19 президент Жаир Болсонару выступил против введения карантина.
По мнению ряда специалистов, именно поэтому Бразилия стала “антилидером” среди латиноамериканских стран по динамике заболеваемости.
Источник: CNN Espanol