Президент Бразилии заболел коронавирусом

У президента Бразилии Жаира Болсонару 7 июля подтвердился положительный результат теста на коронавирус.

Глава государства отменил все запланированные поездки и начал лечение.

Как сообщили в пресс-службе президента, он принимает препараты гидроксихлорохин и азитромицин.

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Предварительные тесты показывали отрицательный результат, однако после анализов в понедельник, 6 июля, Covid-19 подтвердился.

По информации СМИ, этой ночью у Жаира Болсонару резко подскочила температура, однако уже днем ​​состояние президента значительно улучшилось.

Сейчас глава Бразилии находится в собственной резиденции, а за его самочувствием следят медики.

Covid-19 в Бразилии

Бразилия уже почти месяц занимает второе место в мировом рейтинге стран с наибольшим количеством случаев коронавируса.

По состоянию на вечер 7 июня в стране болеет более 1,6 млн граждан.

С начала пандемии Covid-19 президент Жаир Болсонару выступил против введения карантина.

По мнению ряда специалистов, именно поэтому Бразилия стала “антилидером” среди латиноамериканских стран по динамике заболеваемости.

Источник: CNN Espanol