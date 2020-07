ДТП в Китае - подробности ДТП, где автобус упал в реку

В Китае автобус со школьниками упал в водохранилище. Трагедия произошла в городе Аньшунь, что в провинции Гуйчжоу.

По предварительным данным 21 человек погиб и 15 пострадали.

Городской автобус на полной скорости пересек встречную полосу, пробил ограждение и вылетел в воду.

На месте инцидента работают около 100 спасателей, в том числе 17 водолазов.

#UPDATE The moment before a bus crashed into a reservoir in Anshun, China’s Guizhou: video shows the bus suddenly rushed to the opposite lane, hit a guardrail & crashed into the reservoir on Tue. As of now, 36 people have been rescued, 21 of whom have died https://t.co/8Eucf5eTYT pic.twitter.com/uD8MAgsrJe

— Global Times (@globaltimesnews) July 7, 2020