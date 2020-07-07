Ученые из Сингапура прогнозируют появление нового коронавируса в течение десятилетия, который будет передаваться от животного к человеку.

Директор программы из новых инфекционных болезней медицинской школы Дюка профессор Ван Линфа отметил, что Covid-19 — это третий коронавирус, но не последний.

— Абсолютно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса. Но существует неопределенность, когда это произойдет и насколько будет серьезной вспышка, — сказал Ван Линфа.

Также он сообщил, что сейчас ученые обеспокоены тем, что Sars-CoV-2, вирус который вызывает Covid-19, сможет передаваться от человека к животному, а позже снова перейти к человеку.

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Профессор, в 2013 году после обнаружения Mers (ближневосточного респираторного синдрома), уже предвидел появление в ближайшие годы нового типа коронавируса и определил опасную ситуацию в Южной Америке, где сейчас в Бразилии число заболевших превышает 1,6 млн человек.

По его словам, пессимистичной является возможность обратного заражения летучих мышей, которые живут во многих странах.

Заместитель руководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук отметил, что на сегодня количество зараженных коронавируса может быть в 10 раз больше официальных показателей.

— Ученые не могут знать точное количество больных, поскольку во многих коронавирус проходит бессимптомно, — отметил ученый.

По его слова, единственным способом определить точное количество — проводить тесты на антитела.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 7 июля в Украине зафиксировано 49 607 человек с коронавирусом, из них 564 — за последние сутки. 21 человек умер, а 490 пациентов выздоровели за сутки. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР.

Наибольшее количество больных насчитывается во Львовской области (6 445), в Киеве (5 665), в Черновицкой области (5 032), Ровенской (4 228), Закарпатской (3 458).

Источник: The Straits Times