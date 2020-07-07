Бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенного уровня опасности.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

— На сегодня мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией, — сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Она указала, что ВОЗ тесно сотрудничает с китайскими и монгольскими властями относительно ситуации с бубонной чумой.

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Также оно добавила, что подобные случаи заражения чумой хорошо поддаются лечению и это заболевание всегда существовало среди людей на протяжении многих веков.

В понедельник, 6 июля, стало известно о новом случае бубонной чумы. На западе Монголии в аймаке Баян-Улгий заразился 15-летний подросток, съевший мясо сурка. До этого сообщалось о двух случаях заражения на западе Монголии и об одном случае в районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Вспышка бубонной чумы

5 июля на севере Китая из-за вспышки бубонной чумы был введен режим повышенной эпидемиологической опасности.

Заражение произошло в автономном районе Внутренняя Монголия в Баян-Нур на севере Китая. Местный житель обратился в больницу с симптомами болезни. Власти предупредили граждан, что бубонная чума передается от человека к человеку и является очень заразной. Также они призвали жителей не есть мясо грызунов, ведь они могут быть переносчиками.

В округе ввели третий уровень режима оповещения из четырех возможных.