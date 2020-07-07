PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

ВОЗ оценила опасность бубонной чумы в Китае и Монголии

Бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенного уровня опасности.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

 — На сегодня мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией, — сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Она указала, что ВОЗ тесно сотрудничает с китайскими и монгольскими властями относительно ситуации с бубонной чумой.

Читайте: Бубонная чума: симптомы, лечение и как передается

Также оно добавила, что подобные случаи заражения чумой хорошо поддаются лечению и это заболевание всегда существовало среди людей на протяжении многих веков.

В понедельник, 6 июля, стало известно о новом случае бубонной чумы. На западе Монголии в аймаке Баян-Улгий заразился 15-летний подросток, съевший мясо сурка. До этого сообщалось о двух случаях заражения на западе Монголии и об одном случае в районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Вспышка бубонной чумы

5 июля на севере Китая из-за вспышки бубонной чумы был введен режим повышенной эпидемиологической опасности.

Заражение произошло в автономном районе Внутренняя Монголия в Баян-Нур на севере Китая. Местный житель обратился в больницу с симптомами болезни. Власти предупредили граждан, что бубонная чума передается от человека к человеку и является очень заразной. Также они призвали жителей не есть мясо грызунов, ведь они могут быть переносчиками.

В округе ввели третий уровень режима оповещения из четырех возможных.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка