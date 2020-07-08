По состоянию на 8 июля во всем мире зафиксировали 11 798 678 случаев коронавируса.
За все время пандемии вылечились 6 416 665 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 543 535 пациентов.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 2 993 759;
- Бразилия — 1 668 589;
- Индия — 719 665;
- Россия — 693 215;
- Перу — 309 278.
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Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:
- США — 131 455;
- Бразилия — 66 741;
- Великобритания — 44 476;
- Италия — 34 899;
- Мексика — 32 014.
Среди всех стран Украина занимает 34 позицию по количеству случаев коронавируса. По состоянию на 7 июля в стране зафиксировано 49 607 больных.
Как проходит карантин в других странах
В Израиле заявили, что столкнулись со второй волной коронавируса. Министр здравоохранения страны озвучил новый план действий, по которому Израиль вынужден будет вернуться к тем ограничительным мерам, которые были в мае.
В Испании еще один регион отправили на самоизоляцию. Теперь локальный карантин введен в области Галисия в прибрежном регионе Ла-Мариния.
Статистика коронавируса в мире за 7 июля
Согласно статистике коронавируса в мире 7 июля, зафиксировано было 11 592 259 случаев болезни..
Тогда сообщалось о 537 487 летальных исходов от коронавирусной инфекции.