Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что шпионаж и кражи со стороны правительства Китая представляют самую большую долгосрочную угрозу для будущего США.

Выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, он описал многоплановую кампанию срывов.

Рэй сказал, что Китай начал преследовать китайских граждан, живущих за границей, принуждая их вернуться, и работал над тем, чтобы поставить под угрозу исследования США по коронавирусу.

— Китай участвует в усилиях всего государства, чтобы стать единственной сверхдержавой в мире любыми необходимыми средствами, — добавил он.

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Директор ФБР обрисовал мрачную картину китайского вмешательства, широкомасштабной кампании экономического шпионажа, кражи данных и денег, а также незаконной политической деятельности с использованием взяточничества и шантажа для влияния на политику США.

Санкции против Китая

В середине июня президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает новые санкции в отношении организаций и власти Китая.

Причиной новых санкций стало нарушение прав мусульман-уйгуров в Китае.