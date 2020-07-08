Президент США Дональд Трамп официально принял решение вывести США из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Джаррик подтвердил, что США уведомили их о своем выводе, начиная с 6 июля 2021 года.

Несмотря на звонки из ЕС и других стран, он сказал, что выйдет из организации и перенаправит средства в другое место.

Читайте: Допустили много ошибок: Трамп раскритиковал работу ВОЗ во время пандемии

Теперь он уведомил ООН и Конгресс о своих намерениях, хотя процесс может занять не менее года.

В то же время, Джо Байден, который бросит вызов Дональду Трампу на президентских выборах в ноябре, сообщил, что отменит это решение в случаи победы.

— В мой первый день на посту президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене.

О намерениях вывести США из ВОЗ Трамп сообщил еще в мае этого года. Президент утверждает, что организация находится под контролем Китая после пандемии коронавируса.