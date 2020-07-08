Жульничал на экзамене и не ходил в церковь: книга племянницы Трампа попала к журналистам

Новая книга племянницы президента США Дональда Трампа Мэри Трамп изображает президента как эмоционально испорченного нарцисса, который обманывал, чтобы продвинуться вперед.

Семья американского лидера подала в суд с требованием прекратить публикацию книги под названием Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире, выпуск которой запланирован на 14 июля.

В книге клинический психолог Мэри Трамп утверждает, что президент Дональд Трамп имеет большое количество психологических патологий.

— Дело в том, что патологии Дональда настолько сложны, а его поведение так часто необъяснимо, что для постановки точного и всеобъемлющего диагноза потребуется полный набор психологических и нейрофизических тестов, за которые он никогда не сядет.

Газета New York Times, которая получила предварительный экземпляр, напечатала некоторые скандальные утверждения из книги.

В ней, среди прочего, пишется, что Трамп заплатил парню за сдачу вступительного экзамена в колледж, когда он учился в средней школе в Нью-Йорке. Его высокий балл на тесте помог ему получить место в престижной школе.

В книге также есть цитата сестры президента Мэрианн Трамп Барри, которая называет его “клоуном, который не имеет ни единого принципа”. Сестра также выразила удивление по поводу поддержки его среди христиан-евангелистов в Соединенных Штатах.

— Единственный раз, когда Дональд ходил в церковь, это когда камеры были там, — сказала под запись Мэрианн.

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Это “книга лжи” – Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани во вторник назвал мемуары “книгой лжи”.

— Это нелепые, абсурдные обвинения, которые не имеют абсолютно никакого отношения к истине. До сих пор не видели книгу, но это книга лжи, — сказала она журналистам.

Источник: New York Times