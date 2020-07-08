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Факты / Мир

США могут увеличить военную помощь Украине в 2021 году

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США в проекте бюджета на 2021 год предлагает увеличить на $25 млн военную помощь Украине.

В случае положительного одобрения, Украина в следующем году может получить $275 млн. Средства предлагают направить на подготовку военных, предоставление вооружения, поддержку разведки.

Кроме того, в комитете отметили, что министр обороны США должен сообщать Конгресс о любых задержках в выделении средств.

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Теперь документ должны утвердить Палата представителей и американский Сенат. Только после этого проект бюджета поступит на подпись президенту США.

В этом году США утвердили пакет помощи Украине в сфере безопасности и обороны на сумму $250 млн по линии Пентагона.

Он предусматривает предоставление нашей стране средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществление подготовки подразделений ВСУ.

Отдельный акцент в нынешнем пакете безопасности помощи делается на поддержке Военно-морских сил ВСУ.

Источник: Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США

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