В Италии на берегу озеро Комо шесть человек оштрафовали за то, что они в обнаженном виде не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.

За соблюдением социальной дистанции во время пандемии коронавируса тщательно следит полиция.

За неподобающее поведение штрафы получили шесть мужчин в возрасте от 43 до 78 лет. Каждому придется заплатить по €3 333 (более 100 тыс. грн).

Всего патрульные насчитали около 70 человек, которые отдыхали на пляжах озера Комо. По предварительной информации, это туристы из Латинской Америки и Восточной Европы.

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В Италии больше всего от коронавируса пострадал северный регион Ломбардия. Сейчас власти всеми способами пытаются ограничить массовое скопление людей на пляжах.

Несмотря на то, что карантин в Италии ослабевают, соблюдать социальную дистанцию и носить маску все еще необходимо.

Во всем мире Испания сейчас занимает девятую позицию по количеству больных коронавирусом. В стране по состоянию на 8 июля зафиксировано 252 130 случаев коронавирусной инфекции.

Полностью излечились от болезни 150 376 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 28 392 человека.

Штрафуют за несоблюдение карантинных мер и в Украине. Сейчас для физических лиц за нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. до 32 тыс. грн, для должностных — от 34 тыс. до 170 тыс. грн.