В Японии на острове Кюсю из-за непогоды погибли почти 60 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.
Почти три дня на острове шли сильные ливневые дожди, из-за этого возникли оползни и наводнения.
По официальным данным, непогода унесла жизни 57 человек, три человека находятся в состоянии клинической смерти.
Читайте: Завод Океан готов возобновить мосты, разрушенные наводнением в Западной Украине
Сейчас ливневые дожди переместились в центральную часть острова Хонсю. В префектурах Нагано и Гифу местные власти предупредили 54 тыс человек о необходимости эвакуации.
Около 20 тыс военных были направлены на помощь местным спасателям.
Непогода в Украине
Из-за сильных наводнений с 22 по 24 июня 2020 года в Украине погибли три человека. В четырех областях страны непогода нанесла миллионные убытки.
Из-за подъема воды в горных реках сотни населенных пунктов были затоплены.
Президент Владимир Зеленский поручил правительству помочь местным жителям с ликвидацией последствий наводнения в Западной Украине.
Источник: NHK