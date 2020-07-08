В Японии на острове Кюсю из-за непогоды погибли почти 60 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.

Почти три дня на острове шли сильные ливневые дожди, из-за этого возникли оползни и наводнения.

По официальным данным, непогода унесла жизни 57 человек, три человека находятся в состоянии клинической смерти.

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Сейчас ливневые дожди переместились в центральную часть острова Хонсю. В префектурах Нагано и Гифу местные власти предупредили 54 тыс человек о необходимости эвакуации.

Около 20 тыс военных были направлены на помощь местным спасателям.

Непогода в Украине

Из-за сильных наводнений с 22 по 24 июня 2020 года в Украине погибли три человека. В четырех областях страны непогода нанесла миллионные убытки.

Из-за подъема воды в горных реках сотни населенных пунктов были затоплены.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству помочь местным жителям с ликвидацией последствий наводнения в Западной Украине.

Источник: NHK