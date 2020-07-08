Всемирная организация здравоохранения изучает доказательства возможности передачи коронавируса через воздух.
Представитель ВОЗ Мария Ван Керхове заявила, что в ближайшее время организация будет докладывать об анализе этой информации.
Потребность в изучении этого вопроса появилась после того, как 200 ученых из 32 стран мира заявили о возможности воздушного и аэрозольного путей передачи коронавируса.
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Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/VpsVJPDu6s
— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 7, 2020
Ученые заявили, что существует вероятность перемещения коронавируса в воздухе в виде более мелких частиц, что позволяет вирусу проникать в организм человека при дыхании.
С начала распространения коронавируса в мире ученые со всех стран стали работать над созданием вакцины от Covid-19.
Но пока эти исследования и эксперименты не увенчались успехом.
По оценке ВОЗ, разработка спасительной вакцины обойдется в $31 млрд.