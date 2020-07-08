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Факты / Мир

ВОЗ проверяет возможность заражения Covid-19 через воздух

Всемирная организация здравоохранения изучает доказательства возможности передачи коронавируса через воздух.

Представитель ВОЗ Мария Ван Керхове заявила, что в ближайшее время организация будет докладывать об анализе этой информации.

Потребность в изучении этого вопроса появилась после того, как 200 ученых из 32 стран мира заявили о возможности воздушного и аэрозольного путей передачи коронавируса.

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Ученые заявили, что существует вероятность перемещения коронавируса в воздухе в виде более мелких частиц, что позволяет вирусу проникать в организм человека при дыхании.

С начала распространения коронавируса в мире ученые со всех стран стали работать над созданием вакцины от Covid-19.

Но пока эти исследования и эксперименты не увенчались успехом.

По оценке ВОЗ, разработка спасительной вакцины обойдется в $31 млрд.

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