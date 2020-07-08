В провинции Гуйчжоу (Китай) якобы заметили дракона, вернее звуки, которые он издает из-под земли. Речь идет о склоне горы Сюшуй, где можно услышать странные и аномальные звуки. Пользователи сразу их начали сравнивать с рычанием дракона.

Местные жители, туристы и конспирологи сразу рванули туда, дабы запечатлеть дракона. Поэтому властям Гуйчжоу пришлось установить там контрольно-пропускные пункты, чтобы люди не собирались в потенциально опасной зоне. Конспирологи заявили, что, мол, власти так хотят скрыть загадочное существо.

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Однако, по другой версии, более реалистичной, это вовсе не дракон, а птичка — пятнистая трехперстка. У нее сильный голос, а в период размножения самки издают настолько громкие звуки, что их можно услышать на расстоянии в 100 метров.

Символ дракона в Китае занял прочное место в культуре. Дракон ознает власть, мужественность, богатство, урожайность и государственность. 100 – 400 лет назад обычный человек мог даже быть казнен за ношение или иное применение этого символа.