С ноября 2011 года до октября 2018-го компания Amazon в нарушение санкций, наложенных США на РФ из-за аннексии Крыма, отправляла товары на полуостров. Министерство финансов США оштрафовало интернет-магазин на $134 523.
В этот период Amazon предоставлял товары и услуги людям, фигурирующим в санкционных списках.
В тоже время в Минфине называют причиной нарушений некорректную работу автоматизированных системы Амаzоn с проверки клиентов.
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В компании свою вину признали, сами сообщили о нарушениях и согласились выплатить штраф.
США ввели санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году. В феврале 2020 года президент Дональд Трамп в очередной раз продлил их действие.
Так же сделали в ЕС в июне, на год запретив европейским компаниям вложения инвестиций в оккупированный Крым и импорт товаров из полуострова.
Им запрещается предпринимательская деятельность на территории полуострова, покупка недвижимости и бизнеса.
Источник: treasury.gov