PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Amazon заплатит $134,5 тыс. штрафа за продажу товаров в аннексированный Крым

С ноября 2011 года до октября 2018-го компания Amazon в нарушение санкций, наложенных США на РФ из-за аннексии Крыма, отправляла товары на полуостров. Министерство финансов США оштрафовало интернет-магазин на $134 523.

В этот период Amazon предоставлял товары и услуги людям, фигурирующим в санкционных списках.

В тоже время в Минфине называют причиной нарушений некорректную работу автоматизированных системы Амаzоn с проверки клиентов.

Читайте: Богатейший человек мира Безос выделил $10 млрд на “спасение Земли”

В компании свою вину признали, сами сообщили о нарушениях и согласились выплатить штраф.

США ввели санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году. В феврале 2020 года президент Дональд Трамп в очередной раз продлил их действие.

Так же сделали в ЕС в июне, на год запретив европейским компаниям вложения инвестиций в оккупированный Крым и импорт товаров из полуострова.

Им запрещается предпринимательская деятельность на территории полуострова, покупка недвижимости и бизнеса.

Источник: treasury.gov

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка