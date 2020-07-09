С ноября 2011 года до октября 2018-го компания Amazon в нарушение санкций, наложенных США на РФ из-за аннексии Крыма, отправляла товары на полуостров. Министерство финансов США оштрафовало интернет-магазин на $134 523.

В этот период Amazon предоставлял товары и услуги людям, фигурирующим в санкционных списках.

В тоже время в Минфине называют причиной нарушений некорректную работу автоматизированных системы Амаzоn с проверки клиентов.

Читайте: Богатейший человек мира Безос выделил $10 млрд на “спасение Земли”

В компании свою вину признали, сами сообщили о нарушениях и согласились выплатить штраф.

США ввели санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году. В феврале 2020 года президент Дональд Трамп в очередной раз продлил их действие.

Так же сделали в ЕС в июне, на год запретив европейским компаниям вложения инвестиций в оккупированный Крым и импорт товаров из полуострова.

Им запрещается предпринимательская деятельность на территории полуострова, покупка недвижимости и бизнеса.

Источник: treasury.gov