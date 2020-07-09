По данным Университета Джона Хопкинса, общее число случаев Covid-19 в мире превысило отметку в 12 млн, а число смертей возросло до почти 549 тыс.

По состоянию на утро четверга общее число случаев составило 12 012 125, а число погибших возросло до 548 896.

В США было зарегистрировано самое большое в мире число случаев инфицирования и смертности: 3 054 650 и 132 298 соответственно.

Бразилия заняла второе место с 1 713 160 случаями инфекции и 67 964 смертельными случаями.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает третье место (742 417), за ней следуют Россия (699 749), Перу (312 911), Чили (303 083), Великобритания (288 511), Мексика (275 003), Испания (252 513), Иран (248 379), Италия (242 149).

Другими странами с более чем 10 тыс. смертей являются Великобритания (44 602), Италия (34 914), Мексика (32 796), Франция (29 936), Испания (28 396), Индия (20 642), Иран (11 731), Перу (11 133) и Россия (10 650).

Среди всех стран Украина занимает 33 позицию по количеству случаев коронавируса (51 457 случаев по состоянию на 8 июля).

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

Коронавирус в мире – детально

В Африке во время пандемии коронавируса умерло больше людей, чем во время вспышки Эболы, которая продолжалась с 2014 по 2016 год, сообщила Всемирная организация здравоохранения в среду.

Французское правительство предпринимает меры безопасности в связи со второй возможной волной коронавируса, однако не намерено вновь вводить по всей стране режим изоляции, заявил в среду премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Universal Pictures отложила релизы Кэндимен, пятой части Судной ночи под названием Вечная чистка, Хэллоуин убивает и Хэллоуин заканчивается в связи со стремительным ростом числа случаев коронавируса в США в последние недели.

Согласно статистике коронавируса в мире по состоянию на 8 июля было зафиксировано было 11 798 678 случаев болезни.