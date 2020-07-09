Пак Вон Сун найден мертвым

Мэра Сеула (столица Южной Кореи) Пак Вон Суна нашли мертвым.

Об этом сообщают китайские СМИ.

Накануне дочь Пак Вон Суна заявила в полицию, сообщив, что ее отец пропал без вести. Она отметила, что отец ушел из дома несколько часов назад после того, как сказал слова, которые звучали как завещание.

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Правоохранители ввели поисковую в районе Сонбук-гу на севере Сеула, где последний раз был зафиксирован сигнал его мобильного телефона. Сейчас телефон отключен. В поисковой операции задействовали беспилотники и служебных собак.

Пак Вон Сун – южнокорейский юрист и политик. Он возглавляет Сеул с 2011 года, в 2018-м его переизбрали в третий раз. Он считается одним из вероятных кандидатов от либералов на президентских выборах в 2022 году.

Посла Китая в Израиле нашли мертвым

17 мая 2020 года умер посол Китая в Израиле Ду Вэй.

Его тело обнаружили недалеко от города Тель-Авив на территории собственной резиденции. Посла нашли мертвым в постели.

Источник: Yonhap

Фото: Wikipedia