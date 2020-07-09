В Кремле называют вполне вероятным, что президент РФ Владимир Путин поздравит Виктора Януковича с днем ​​рождения.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

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— Вполне возможно, однако пока мне неизвестно, что президент звонил Януковичу. Но поскольку он не является действующим президентом, то даже если такой звонок произойдет, мы не обязательно будем об этом сообщать. Президент ежедневно многих поздравляет с днем ​​рождения, — отметил Песков.

Также он отметил, что не может ответить на вопрос о политических перспективах Януковича в Украине, потому что не знает никаких рейтингов, которые это иллюстрировали бы.

Дело Януковича

В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам по статье государственная измена.

А 12 мая 2020 года Печерский суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.