В Ватикане разделили сиамских близнецов со сросшимися сосудами мозга

В госпитале имени Младенца Иисуса в Ватикане была проведена первая в истории операция по разделению сиамских близнецов со сросшимися черепом и сосудами мозга.

В операции, которая длилась более 18 часов, участвовали 30 медиков.

Через несколько дней после успешного оперирования близнецам Эрвине и Префини из Центрально-Африканской Республики исполнилось 2 года.

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Интересно, что операция стала возможной благодаря случайной встрече матери девочек и руководительницы госпиталя Мариэллы Энок несколько лет назад.

Тогда Энок предложила матери прооперировать младенцев бесплатно. Подготовка к операции длилась два года.

Растроганная мать близнецов, Эрмине, искренне благодарна врачам и теперь мечтает, чтобы детей крестил Папа Римский Франциск. Она убеждена, что ее девочки родились дважды.

— Если бы я не рискнула поехать в Ватикан, то не знаю, какая бы у них была судьба. Мои маленькие дочери вырастут, получат образование и станут врачами, чтобы помогать другим детям, — сказала она.

“Странные” близнецы в Китае

В начале июня стало известно, что в китайской провинции Хубэй женщина родила двух близнецов с разницей в 10 лет благодаря процедуре искусственного оплодотворения.

В 2009 году она забеременела и в июне 2010 года у нее родился сын Лу Лу. Когда он немного подрос, то попросил у родителей брата или сестру.

41-летняя Ван повторно обратилась в ту же клинику, где остались эмбрионы с прошлой процедуры.

Родив второго ребенка, родители назвали его Тонг Тонг, что означает Такой же самый.

Источник: Bambino Gesù Hospital

Фото: Bambino Gesù Hospital