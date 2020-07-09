ЕС хочет перейти с нефти и природного газа на водород

В Европейском Союзе хотят заменить нефть и природный газ на водород, чтобы использовать только чистые технологии.

Он не выделяет при сгорании газов, котоые способствуют изменению климата, рассказал исполнительный вице-президент Коллегии Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В ЕС разработать план из трех этапов, по которым в Евросоюзе до 2024 года должны производить почти миллион тонн этого вещества, а к 2030 — 10 млн т.

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К 2050 году планируется создание самодостаточной водородной индустрии, которая заменит ископаемые топлива.

В Европе создают Европейский альянс чистого водорода, который будет заниматься вопросом.

Северный поток-2 строится

Дания позволили достроить газопровод Северный поток-2 по своей территории. В то же время против строительства газопровода из РФ выступает Украина, Польша и страны Балтии.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал строительство газопровода Северный поток-2 и назвал его иглой, на который подсаживается Европа.