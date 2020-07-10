В условиях мирового кризиса, вызванного пандемией Covid-19, государства вместо кредитования должны сосредоточиться на инвестициях в капиталы компаний.

Такое мнение высказала главный экономист МВФ Гита Гопинат.

— Государственная поддержка — это не об увеличении долгов, а об инвестициях. Если игнорировать этот принцип, сотни компаний выйдут из кризиса с миллионными убытками в виде долгов. Зато инвестиции станут спасательным кругом для бизнеса, — убеждена Гопинат.

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Также в организации предупредили, что восстановление мировой экономики к прежним показателям будет неравномерным и неопределенным.

В конце июня в МВФ прогнозировали глубокий спад экономики в 2020 году с ее медленным восстановлением до конца 2021 года.

Резкое падение экономики Украины

В Международном валютном фонде назвали две основные причины падения экономики Украины на 8,2% в 2020 году.

Первым фактором стал слабый запас накоплений украинских домохозяйств, вторым — ограниченная фискальная поддержка экономики.

В фонде обьяснили, что уровень потребления очень сильно упал и будет падать и дальше, если нет запаса денежных накоплений.