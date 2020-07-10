Религиозные церемонии теперь уже в мечети Айя-София в Стамбуле (Турция) начнутся с 24 июля.

Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

— Мы планируем открыть мечеть Айя-София для молений 24 июля, — рассказал Эрдоган.

По его словам, мечеть Айя-София будет открытой, как для граждан Турции, так и для туристов.

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Кроме того, он призывает уважать решение суда по возвращению Айя-Софии статуса мечети. Возражения против этого будут расцениваться как нарушение турецкого суверенитета.

Собор Святой Софии стал мечетью

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому статус собора Святой Софии будет изменен. Так, музей Айя-София стал мечетью.

Решение об изменении статуса принял Государственный совет Турции — высший суд по административным делам.

Айя-София является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако в организации не исключают, что из-за изменения статуса Айя-София может потерять это звание.