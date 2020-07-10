Согласно статистике коронавируса 10 июля в мире зафиксировано 12 232 745 случаев болезни.

За все время пандемии выздоровели 6 707 030 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 554 304 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 3 114 746;

Бразилия — 1 755 779;

Индия — 767 296;

Россия — 706 240;

Перу — 316 448.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

США — 133 241;

Бразилия — 69 184;

Великобритания — 44 687;

Италия — 34 926.

Мексика — 33 526.

По количеству больных коронавирусом Украина занимает 34 позицию. По состоянию на 9 июля в стране зафиксировали 51 224 случая болезни.

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Карантин в других странах

В Шотландии власти объявили о том, что туристы из Испании и Сербии должны будут проходить обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.

Для стран ЕС свои границы открывает Грузия. Теперь разрешены путешествия в страну авиарейсами для граждан Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии.

Граждане, прибывающие из этих стран, не будут проходить двухнедельный карантин. Однако необходимо будет сообщить, были ли они до прилета в Грузию в другой стране.

9 июля по статистике случаев коронавируса было зафиксировано 12 012 125, а число погибших возросло до 548 896.

В США было зарегистрировано самое большое в мире число случаев инфицирования и смертности: 3 054 650 и 132 298 соответственно.