Ученые из Мексики будут сотрудничать с американскими коллегами для разработки вакцины от коронавируса.

Глава Департамента Северной Америки министерства иностранных дел Мексики Роберто Веласко сообщил, что будет достигнута соответствующая договоренность о разработке вакцины.

Читайте: ВОЗ разработает критерии оценки эффективности вакцины от Covid-19

— До сих пор мы сотрудничали в предоставлении медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, а теперь была достигнута договоренность о работе над вакцинами от коронавируса и методами его лечения, — заявил чиновник.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в среду провел в Вашингтоне переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Они обсудили новое торговое соглашение Канады, Мексики и США, а также взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, экономическое восстановление стран после пандемии.

Кроме того, на этой встрече была подписана декларация о дружбе и сотрудничестве между Мексикой и США.

Вакцина от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что для разработки вакцины от коронавируса нужно $31 млрд.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что в мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин. А для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки. Предполагается, что на ее изготовление нужно до 18 месяцев.

Источник: Milenio