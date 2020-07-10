Из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, в некоторых странах может умереть больше людей от голода нежели от Covid-19.

К такому мнению пришла международная благотворительная организация Oxfam.

Голод грозит Йемену, Конго, Афганистану, Венесуэле, Сахели (Буркина-Фасо), Эфиопии, Судану, Сирии и Гаити.

— Бедные общины по всему миру посылают четкое, срочное и неоднократное сообщение: Голод может убить нас до появления коронавируса. В сочетании с продолжающимися конфликтами, растущим неравенством и эскалацией климатического кризиса, эта пандемия потрясла и без того разрушенную продовольственную систему, и миллионы людей оказались на грани голода, — утверждает организация.

По их подсчетам, если не начать действовать сейчас, до 12 тыс. человек в день могут умереть от голода, который вызван экономическими и социальными последствиями пандемии.

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ООН предупредила о голоде библейских масштабов в результате Covid-19 и о мерах по его сдерживанию, прогнозируя, что число людей, живущих в условиях кризиса, возрастет до 270 млн до конца года, что на 82% больше с 2019 года.

— В последние месяцы мы предприняли чрезвычайные меры, чтобы попытаться свести число случаев Covid-19 к нулю. Теперь нам нужны такие же огромные усилия, чтобы уменьшить голод до нуля.

Прогноз ВОЗ

ВОЗ заявляет об обострении пандемии коронавируса в мире. Она уже разрушила системы здравоохранения некоторых самых богатых стран мира, однако некоторые государства, которые успешно дают отпор болезни, не имеют больших средств.

Источник: Oxfam