Отдых в Грузии 2020: цены, лучшие места и карантинные условия

Отдых в Грузии обьединил в себе спокойную атмосферу, которую можно найти у моря и яркий колорит, который скрывается в стенах города.
Грузия прекрасно подойдет для морского отдыха, где можно насладиться живописными закатами и расслабиться перед началом трудовых будней.
Сколько стоит жилье в Грузии, куда поехать на море и что делать с карантинными условиями, читайте в нашем материале.
Карантин в Грузии
В конце июня министр экономики Грузии Натия Турнаво заявила, что восстановление регулярного авиасообщения могут отложить до конца июля-начала августа.
По состоянию на 10 июля въезд украинским туристам запрещен, однако есть исключения, кому разрешен въезд в Грузию:
- представителям дипломатических представительств и их семьям;
- если один из членов семьи является гражданином Грузии;
- членам гуманитарных миссий;
- лицам, которым Грузия предоставили статус лица без гражданства;
- лицам, имеющим нейтральные проездные документы;
- лицам, имеющим статус беженца в Грузии;
- членам официальных делегаций.
Для всех иностранцев, прибывающих в Грузию введен обязательный 14-дневный карантин.
В случае возникновения проблем вы можете обратиться в Посольство Украины в Грузии.
Телефон горячей линии: +995 595 08 22 88.
Оперативную обновленную информацию вы можете найти на сайте МИД.
Погода в Грузии
Погода в Грузии прекрасно подходит для пляжного отдыха, ведь температура воды близка к температуре воздуха.
|Месяц
|Температура воздуха (днем)
|Температура воздуха (ночью)
|Температура воды
|Июль
|+26°С
|+19°С
|+25°С
|Август
|+27°С
|+18°С
|+26°С
|Сентябрь
|+25°С
|+15°С
|+24°С
Температура воздуха воды ночью опускается на 10 градусов, поэтому дневная жара спадает и можно спокойно гулять по вечернему городу.
Куда и как поехать на море в Грузии
Одним из самых популярных мест для отдыха на море в Грузии является город Батуми. Он соединил в себе не только чистые пляжи и море, но и интересный отдых в городе.
Батуми также пользуется популярность среди туристов благодаря удобной транспортной развязке.
Так, в городе есть аэропорт, в который летает и украинская авиакомпания Sky Up.
Билеты в обе стороны на середину августа можно найти в районе 5 тыс. грн.
Дорога на автобусе от аэропорта займет у вас 20 минут, а стоить 0,4 лари.
Лари — местная валюта, которую удобно менять из долларов.
- 1 лари — 8,80 грн.
- 10 лари — $3,3.
Где остановиться в Батуми
В Батуми есть множество прекрасных отелей, которые обеспечат вам комфортный отдых. Мы подобрали для вас несколько вариантов на разный бюджет.
Все цены указаны за двухместный номер на три ночи в августе.
The Grand Gloria Hotel
В этом пятизвездочном отеле есть все, что нужно для беззаботного отдыха. Во всех номерах есть кондиционеры, а на завтрак действует система шведский стол.
Цена: 9 184 грн
Radisson Blu Hotel Batumi
К услугам гостей есть большие номера с видом на море, все они оснащены кондиционерами. После завтрака можно поплавать в прохладном бассейне или просто понежиться рядом на солнышке.
Цена: 8 598 грн
Hotel orbi city sea view
Отель имеет прекрасные отзывы и рекомендации. Интерьер ассоциируется с морем и отлично подходит для отдыха после насыщенного дня.
Цена: 6 336 грн
Pirosmani Mini Hotel
Самое большое преимущество этого отеля — цена, однако за завтрак придется доплатить. Номера простые, но имеют все необходимое. К тому же, до моря идти всего 450 метров.
Цена: 1188
Что посмотреть в Батуми
В Батуми стоит выделить достаточно времени на прогулки по городу, ведь по старой части города можно бродить долго и наслаждаться местным колоритом.
Также стоит посетить набережную и Парк чудес. Там есть на что посмотреть. Рядом также есть живописный Батумский Ботанический сад.
Рядом с садом расположена крепость Петра, стоящая на холме, поэтому туда стоит заглянуть ради прекрасных видов.
Вечером можно покататься на канатной дороге и зайти за кофе и сладостями в Турецкий квартал.
Отдых в Украине
Если вы хотите отдать предпочтение отдыхы в пределах страны, мы подготовили для вас материал, где отдохнуть в Украине в 2020 году.
Выбирать можно как среди уединения где-то в домике в Карпатах, так и среди баз отдыха на Черном и Азовском морях.
Фото: Booking, Dreamstime