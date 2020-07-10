ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев коронавируса в мире

В мире новый антирекорд по количеству больных коронавирусом за сутки. 10 июля обнаружили более 228 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Предыдущий рекорд зафиксировали 4 июля, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 12,3 млн человек.
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За последние шесть недель число больных по всему миру выросло вдвое.
Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Северной и Южной Америке — 6,2 млн.
В Европе насчитывается 2,8 млн заражений.
В Юго-Восточной Азии количество инфицированных — 1,06 млн.
ВОЗ против жесткого карантина
ВОЗ против того, чтобы страны снова объявляли жесткий карантин.
В то же время, организация прогнозирует, что карантин придется вводить, когда мир столкнется с ситуациями, когда придется решиться на такой шаг.
Погасив места вспышек инфекции, мир может потенциально избежать второй волны эпидемий и необходимости возвращения к жесткому карантину.
Источник: ВОЗ