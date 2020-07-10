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Факты / Мир

ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев коронавируса в мире

В мире новый антирекорд по количеству больных коронавирусом за сутки. 10 июля обнаружили более 228 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Предыдущий рекорд зафиксировали 4 июля, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 12,3 млн человек.

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За последние шесть недель число больных по всему миру выросло вдвое.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Северной и Южной Америке  — 6,2 млн.

В Европе насчитывается 2,8 млн заражений.

В Юго-Восточной Азии количество инфицированных — 1,06 млн.

ВОЗ против жесткого карантина

ВОЗ против того, чтобы страны снова объявляли жесткий карантин.

В то же время, организация прогнозирует, что карантин придется вводить, когда мир столкнется с ситуациями, когда придется решиться на такой шаг.

Погасив места вспышек инфекции, мир может потенциально избежать второй волны эпидемий и необходимости возвращения к жесткому карантину.

Источник: ВОЗ

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