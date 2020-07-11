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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 11 июля

Статистика коронавируса в мире на 11 июля говорит о 12 498 467 больных, за сутки заболело еще 265 тыс. человек.

В то же время выздоровел полностью 7 366 491 пациент. Умерло от Covid-19 560 209 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 3 184 573;
  • Бразилия — 1 800 827;
  • Индия — 820 916;
  • Россия — 712 863;
  • Перу — 319 646.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

  • США — 134 092;
  • Бразилия — 70 398;
  • Великобритания — 44 735;
  • Италия — 34 938;
  • Мексика — 34 191.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

  • США — 71 787;
  • Бразилия — 45 235;
  • Индия — 27 761;
  • Южная Африка — 12 348;
  • Мексика — 7 280.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

По количеству больных Украина занимает 36 место — между Нидерландами и Филиппинами. По состоянию на 10 июля в стране зафиксировано 52 043 больных.

Карантин в других странах

С 15 июля Норвегия отменит ограничения на поездки в и из более 20 европейских стран. В частности, для Франции, Германии, Великобритании, а также для трех регионов Швеции.

В большинстве стран карантин начинают усиливать после введенных ослаблений.

Латвия частично вернула карантин для ресторанов и массовых мероприятий из-за рисков роста количества заражений коронавирусом.

За столиками внутри заведений одновременно может находиться не более четырех человек. Ограничивают рабочие часы заведений — посетителей можно принимать с 6.00 до 00.00.

С 13 июля Финляндия частично разрешит въезд из 11 стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Украины в списке нет.

Статистика коронавируса в мире 10 июля

По состоянию на 10 июля в мире было зафиксировано 12 232 745  больных.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 133 241 человека, что почти вдвое больше, чем у Бразилии, которая на втором месте — 69 184 жертвы.

Фото: Dreamstime

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