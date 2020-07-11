Статистика коронавируса в мире на 11 июля говорит о 12 498 467 больных, за сутки заболело еще 265 тыс. человек.

В то же время выздоровел полностью 7 366 491 пациент. Умерло от Covid-19 560 209 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 3 184 573;

Бразилия — 1 800 827;

Индия — 820 916;

Россия — 712 863;

Перу — 319 646.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

США — 134 092;

Бразилия — 70 398;

Великобритания — 44 735;

Италия — 34 938;

Мексика — 34 191.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

США — 71 787;

Бразилия — 45 235;

Индия — 27 761;

Южная Африка — 12 348;

Мексика — 7 280.

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По количеству больных Украина занимает 36 место — между Нидерландами и Филиппинами. По состоянию на 10 июля в стране зафиксировано 52 043 больных.

Карантин в других странах

С 15 июля Норвегия отменит ограничения на поездки в и из более 20 европейских стран. В частности, для Франции, Германии, Великобритании, а также для трех регионов Швеции.

В большинстве стран карантин начинают усиливать после введенных ослаблений.

Латвия частично вернула карантин для ресторанов и массовых мероприятий из-за рисков роста количества заражений коронавирусом.

За столиками внутри заведений одновременно может находиться не более четырех человек. Ограничивают рабочие часы заведений — посетителей можно принимать с 6.00 до 00.00.

С 13 июля Финляндия частично разрешит въезд из 11 стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Украины в списке нет.

По состоянию на 10 июля в мире было зафиксировано 12 232 745 больных.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 133 241 человека, что почти вдвое больше, чем у Бразилии, которая на втором месте — 69 184 жертвы.