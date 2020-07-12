Кто станет новым президентом Польши — результаты экзит-пола

Экзит-полы, проведенные по результатам второго тура выборов президента Польши, показали, что кандидаты Анджей Дуда и Рафал Тшасковський финишировали практически вничью.

По результатам экзит-пола телеканала TVN24, Дуда может рассчитывать на поддержку 50,4% избирателей, а Тшасковський — 49,6%.

Учитывая погрешность этого опроса в 2%, поляки узнают имя нового президента только после официальных результатов ЦИК.

Явка на выборах президента Польши составила почти 70%.

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Как завершился первый тур

По результатам первого тура выборов президента в Польше, за Дуду отдали свои голоса 43,5% избирателей, тогда как за его конкурента Тшасковського проголосовали 30,46% избирателей.

Источник: Wyborcza