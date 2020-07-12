185 407 за сутки. Количество больных коронавирусом в мире по состоянию на 12 июля возросло до 12 683 874 человек.
Жертвами Covid-19 стали в целом 564 506 пациентов, за сутки зафиксировано 4 297 летальных случаев.
Полностью выздоровели 995 576 человек.
Страны-лидеры по количеству больных Covid-19:
- США — 3 184 573;
- Бразилия — 1 800 827;
- Индия — 820 916;
- Россия — 712 863;
- Перу — 319 646.
Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:
- США — 134 777;
- Бразилия — 71 469;
- Великобритания — 44 883;
- Италия — 34 945;
- Мексика — 34 730.
Украина сейчас на 36 месте из 215 стран по количеству больных Covid-19 – между Кувейтом и Нидерландами. По состоянию на 11 июля в стране зафиксировано 52 843 больных.
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Карантин в других странах
Хорватия и Черногория уточнили правила пересечения границы гражданами третьих стран, которые касаются и украинцев.
В частности, те, кто пересекает границу Хорватии по личным причинам, должны пройти 14-дневную самоизоляцию, но ее можно сократить до семи дней, если тест на коронавирус отрицательный.
При этом туристы и студенты должны показать результаты негативного тестирования, сделанного за 48 часов до вылета, или самоизоляция, если нет теста.
А Черногория изменила правила пересечения границ только для украинцев и белорусов. Граждане, прибывающие в страну самолетами, могут въезжать без тестов, если наземным транспортом — должны сделать тест за 72 часов до въезда.
Финляндия с 13 июля частично разрешит въезд из 11 стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, но Украины в нем нет.
Статистика коронавируса в мире 11 июля
По состоянию на 11 июля в мире зафиксировано 12 498 467 больных коронавирусом.
США остаются лидерами по количеству смертей — 134 092, на втором – Бразилия (70 398 летальных случаев), Великобритания на третьем – 44 735 жертв.
Источник: Университет Джонса Хопкинса