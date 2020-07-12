Заразность коронавируса повысилась на 30% в результате мутаций ДНК.

Об этом заявил профессор одного из университетов Гонконга Габриэль Леунг.

— Это начало постоянной массовости локальных вспышек, с которыми медицина еще не сталкивалась, — заявил Леунг.

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Профессор возглавил исследование, где на региональном уровне были подтверждени научные выводы о росте заразности Covid-19.

Таким образом, если в марте один инфицированный мог заразить коронавирусом два-три человека, то сейчас это число возросло до четырех.

Габриэль Леунг призвал правительство Гонконга и других стран выбрать в качестве приоритет тестирование пожилых людей.

ВОЗ против жесткого карантина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поясила, почему выступает против возвращения к жесткому карантине в мире, но не исключает ситуации, когда придется решиться на такой шаг.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что пока человечеству не под силу уничтожить коронавирус, признал он.

Однако не снимая “слабых” карантина, страны смогут избежать второй волны пандемии.

Источник: South China Morning Post