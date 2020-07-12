В Польше начался второй тур выборов президента

В Польше в воскресенье, 12 июля, проходит второй тур президентских выборов.
За высший пост в стране соревнуются действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковський.
Дуда представляет интересы правоконсервативной партии Право и справедливость, Тшасковський — либеральную партию Гражданская коалиция.
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В Польше и за рубежом открыто более 27, 2 тыс. избирательных участков, которые будут работать до 21.00.
Поляков призвали соблюдать защитных мер против Covid-19: в участок нужно прийти в медицинских масках, а на входе и выходе обязательно продезинфицировать руки.
Окончательные результаты голосования станут известны в понедельник, 13 июля.
Как проходил первый тур выборов в Польше
Первый тур президентских выборов в Польше состоялся 28 июня 2020.
Предварительной датой было 10 мая, но из-за карантина выборы несколько перенесли.
Кроме Дуди и Тшасковського, которые вышли во второй тур, в голосовании принимали участие еще девять кандидатов.
Кроме избирательных участков, в на выборах президента Польши 2020 можно было голосовать дистанционно, через почту. Такая же возможность осталась и для второго тура.
Источник: Gazeta Wroclawska