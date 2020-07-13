Во втором туре выборов за действующего президента Польши Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей, за мэра Варшавы Рафала Тшасковского — 48,97%.

О победе Дуды на президенских выборах объявила Государственная избирательная комиссия после обработки 100% бюллетеней.

Если брать количество проголосовавших за каждого из кандидатов, то за Дуду отдали голоса 10 440 648 поляков, а за его оппонента – 10 018 263.

Явка на выборы составила 68,18%, или более 20 млн человек из 30 млн, имеющих право голоса.

Читайте: Выборы президента в Польше: на избирательном участке умер человек

Президентские выборы в Польше

28 июня в Польше состоялся первый тур выборов президента. По его результатам, за Анджея Дуду отдали голоса 43,5% избирателей, а за его конкурента Тшасковского — 30,46%.

Голосование во втором туре 12 июля принесло Дуде победу.

Он стал вторым президентом в истории Польши, которому удалось дважды побывать этом кресле.

До него два срока подряд проработал на посту главы государства только Александер Квасьневский (1995-2005 года).

Источник: Gazeta Wyborcza