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Факты / Мир

Из-за непогоды в Японии погибли 70 человек

В Японии из-за сильных проливных дождей, которые начались еще в начале июля, погибли 70 человек.

Один человек умер от остановки сердца, без вести пропавшими на утро 13 июля числятся 13 человек.

Непогода привела к обвалам и обрушению зданий и разливам рек.

Наиболее сильно от стихийного бедствия пострадал регион Кюсю. По информации местных властей, из берегов вышли 102 реки в 12 префектурах.

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Сильные дожди затопили 1550 га земель, горные обвалы произошли в 27 перфектурах.

Погода в Японии утром 13 июля ожидается дождливой. Жителям западных регионов стоит опасаться оползней.

От наводнений и оползней в Японии пострадали сотни людей. Недавно в Камикочи более 300 сотрудников, включая сотрудников отелей и посетителей, оказались в ловушке.

Там наводнения и оползни обрушились на главную дорогу, соединяющую город с Мацумото, еще одним туристическим направлением в Нагано.

Источник: Синьхуа

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