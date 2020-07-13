В борьбе с Covid-19 многие страны пошли неправильным путем, поэтому возвращение к нормальной жизни в обозримом будущем невозможно, считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он отметил, что хочет быть честным, прогнозируя будущее после завершения глобальной пандемии.

До самого окончания пандемии также еще очень далеко, и директор ВОЗ говорил об этом в конце июня.

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— Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется. Мы все в этом надолго, — заявил он тогда.

Коронавирус в мире по состоянию на 13 июля подтвердили у 12 877 551 больного, то есть за сутки заболели еще 193 тыс. человек.

Из них выздоровели полностью 7 582 425 пациентов, умерли от Covid-19 568 528 людей.

Главные лидеры и по количеству зараженных, и по смертям — США и Бразилия.

Источник: WHO