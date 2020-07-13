Статистика коронавируса в мире на 13 июля говорит о 12 877 551 больном, за сутки заболело еще 193 тыс. человек.
В то же время выздоровели полностью 7 582 425 пациент. Умерли от Covid-19 568 528 человек.
Страны-лидеры по количеству больных Covid-19:
- США — 3 304 142;
- Бразилия — 1 864 681;
- Индия — 849 553;
- Россия — 726 036;
- Перу — 326 326.
Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:
- США — 135 190;
- Бразилия — 72 100;
- Великобритания — 44 904;
- Мексика — 35 006;
- Италия — 34 945.
Страны с наибольшим суточным приростом больных Covid-19:
- США – 58 349;
- Индия – 29 104;
- Бразилия – 25 364;
- Южная Африка – 12 058;
- Россия – 6 615.
Украина сейчас на 36 месте из 215 стран по количеству больных Covid-19 – между Филипинами и Нидерландами. По состоянию на 12 июля в стране зафиксировано 53 521 больной.
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Карантин в других странах
11 июля Хорватия изменили правила въезда для граждан третьих стран.
Те, кто едут в Хорватию по личным причинам, должны пройти 14-дневную самоизоляцию. В отрицательного теста на коронавирус, ее можно сократить до семи дней. Туристы и студенты должны показать негативный тестирован, сделанный за 48 часов до вылета.
Черногория изменила правила только для украинцев и белорусов. Граждане, прибывающие в страну самолетами, могут въезжать без тестов, если наземным транспортом — должны сделать тест за 72 часа до въезда.
С 13 июля Финляндия разрешила въезд из 11 стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Украины в списке нет.
Статистика коронавируса в мире 12 июля
По состоянию на 12 июля в мире зафиксировано 12 683 874 больных коронавирусом.
Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 134 777 человек, что почти вдвое больше, чем у Бразилии, которая на втором месте — 71 469 жертв.