Статистика коронавируса в мире на 13 июля говорит о 12 877 551 больном, за сутки заболело еще 193 тыс. человек.

В то же время выздоровели полностью 7 582 425 пациент. Умерли от Covid-19 568 528 человек.

Страны-лидеры по количеству больных Covid-19:

США — 3 304 142;

Бразилия — 1 864 681;

Индия — 849 553;

Россия — 726 036;

Перу — 326 326.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

США — 135 190;

Бразилия — 72 100;

Великобритания — 44 904;

Мексика — 35 006;

Италия — 34 945.

Страны с наибольшим суточным приростом больных Covid-19:

США – 58 349;

Индия – 29 104;

Бразилия – 25 364;

Южная Африка – 12 058;

Россия – 6 615.

Украина сейчас на 36 месте из 215 стран по количеству больных Covid-19 – между Филипинами и Нидерландами. По состоянию на 12 июля в стране зафиксировано 53 521 больной.

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Карантин в других странах

11 июля Хорватия изменили правила въезда для граждан третьих стран.

Те, кто едут в Хорватию по личным причинам, должны пройти 14-дневную самоизоляцию. В отрицательного теста на коронавирус, ее можно сократить до семи дней. Туристы и студенты должны показать негативный тестирован, сделанный за 48 часов до вылета.

Черногория изменила правила только для украинцев и белорусов. Граждане, прибывающие в страну самолетами, могут въезжать без тестов, если наземным транспортом — должны сделать тест за 72 часа до въезда.

С 13 июля Финляндия разрешила въезд из 11 стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Украины в списке нет.

По состоянию на 12 июля в мире зафиксировано 12 683 874 больных коронавирусом.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 134 777 человек, что почти вдвое больше, чем у Бразилии, которая на втором месте — 71 469 жертв.