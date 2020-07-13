Первые страсти пандемии улеглись, оставив людей хоть и с дискомфортом, но все же с ощущением, что правила игры наконец понятны.

Прогнозы экспертов на ближайшее будущее также изменились — от совсем апокалиптических к сценариям спасения. Каким же будет мир после коронавируса?

Великая депрессия. Какая ее достоверность?

О кризисе, похожем по глубине на Великую депрессию 30-х, который придет после пандемии, говорят давно, однако, впервые об этом заявили на высоком официальном уровне.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в научной статье спрогнозировал два сценария развития мира. Оба они связаны с созданием вакцины, но пессимистический пугает, прежде всего, разделением стран по принципу — кто богаче — тот и прав.

— Новые вспышки вируса неизбежны. Препарат будут получать только избранные государства, поэтому сразу же вырастет доля ксенофобских и популистских настроений. Как следствие — всех ждет приход депрессии, который может растянуться на 5-7 лет.

Однако, оптимистический сценарий тоже есть – создание вакцины в течение девяти месяцев, которая не будет стоить дорого. А также помощь развивающимся странам, от более состоятельных и богатых. В этих условиях, отмечает генсек ООН, кризиса удастся избежать. Но действительно ли это так?

Прогноз экономистов

Решение проблемы пандемии, как оказалось, только половина дела. Экономики развивающихся стран, уже ощутили так называемое свободное падение, когда экономическая ситуация деградирует, опережая все просчеты. Однако, Covid-19 не является единственной причиной.

— Коронавирус является лишь дополнительным фактором, который усилил мировой экономический кризис, и так разворачивающийся в этом году. Мы понимаем, что это не финансовый кризис, как было в прошлый раз. Это кризис не недостатка денег. Это кризис перехода к новому типу экономики, в которой уменьшается роль человека, — комментирует футуролог, доктор экономических наук Андрей Длигач.

Уменьшение рабочих мест для богатых стран не настолько большая проблема, как для бедных. Эта тенденция не новая и началась еще до пандемии. Причиной ее является стремительное развитие роботизации на производствах, вместе с тенденцией внедрения быстрых инноваций, и она не замедлилась с наступлением карантина, а лишь изменила направление.

Все виды безопасности: это не только о медицине

Узкоспециализированные стартапы нашли необычное применение. Системы, проверяющие поверхности на наличие грязи в больницах, теперь появятся в частных домах.

Эксперты прогнозируют, что человеческий страх может довести до того, что их адаптируют и превратят в подобие карманных фонариков, с которым можно будет зайти в ресторан и проверить на чистоту собственный стол.

— На прошлой неделе китайская компания — разработчик роботов-пылесосов, изменила их конструкцию, добавив емкость для санитайзера. А компании по производству бытовой химии сейчас активно меняют рецептуру, хотя бы для того, чтобы указать на упаковке, как хорошо они справляются с вирусами. Поэтому похоже, что тренд на Эко, который собирал все сливки прибыли последние годы, уступит тренду на Clean and sterile (Чистоту и стерильность), — отмечает маркетолог Надежда Павлова.

Проник этот тренд и в исконно контактную сферу — шопинг. Причинами этого является нежелание людей надевать вещь, прошедшую десятки рук, а также закрытия ТРЦ, которые вполне могут повториться снова. Решением этой проблемы является отсканированная 3D модель самого себя. В очках виртуальной реальности можно будет увидеть то, как будет сидеть желаемая вещь именно на вашем теле.

Накормить всех! Грозит ли голод планете?

Еще в марте представители продовольственной организации при ООН прогнозировали нашествие саранчи библейского масштаба. И вот уже сейчас вредители, с бешеной скоростью уничтожают посевы. Они заполонили Непал, Эфиопию, Сомали, Саудовскую Аравию и Кению. Через Пакистан перелетели в Индию, которая развернула против насекомых едва ли не полномасштабную войну, привлекая дроны и начав использовать российские вертолеты Ми-7 для распыления пестицидов.

— В мире есть достаточно продуктов, чтобы накормить каждого, однако, проблема в том, что эти ресурсы не находятся в нужном месте. Где-то продуктов слишком много, однако их не могут перевезти. Во многих странах ввели логистические транспортные ограничения, поэтому действительно, есть проблемы дистрибуции и раздачи пищи, — утверждает Анна Данилюк, эколог Центра экологических инициатив Екодия.

Голод также угрожает странам Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна, но уже не в виду аграрных проблем, а больше из-за существенного обнищания населения после карантина.

По состоянию на начало года с острой нехваткой продовольствия столкнулись 3,4 млн человек, сейчас же эти цифры выросли до 14 млн.

Армагеддон отменяется? Наиболее угрожающие сценарии

Итак, можно ли будет выдохнуть с облегчением, когда пандемия наконец отступит? Эксперты говорят — лишь частично. Что касается новых видов вирусов и бактерий – обнаружилась закономерность между их появлением и повышением температуры, вызванным глобальным потеплением.

Например, сейчас дает о себе знать давно известная миру бубонная чума. Несколько ее случаев зафиксировано в Монголии и Китае, и еще не ясно, остановится ли на этом ее распространение.

Украине же надо быть готовой к еще одному тревожному сценарию, о котором предупреждают уже историки. Обусловлен он конфликтом с ближайшим соседом — Россией, которая живет по принципу кому — война, а кому — мать родная.

— Хочу предупредить, что сильные страны во время эпидемий всегда пользовались моментом и захватывали ослабленных болезнью соседей, расширяя свою территорию за их счет. Известны попытки захвата Львова литовскими князьями, продолжавшиеся весь XIII век во время эпидемии черной смерти, то есть чумы, — приводит один из десятков примеров историк Андрей Нецой.

И даже если такой сценарий пока кажется совсем невероятным, его надо помнить и учитывать, потому что тот, кто забывает свою историю, вполне может ее повторить.

Екатерина Павловская