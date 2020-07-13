PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Взрыв на военном корабле США: пострадал 21 человек

В США в результате взрыва на корабле МВС USS Bonhomme Richard пострадал 21 человек.

Сейчас экипаж экстренно эвакуировали из горящего корабля, также были эвакуированы корабли USS Fitzgerald и USS Russell.

Взрыв произошел на военно-морской базе в Сан-Диего. По информации командования наводными силами МВС США, под наблюдением врачей находятся сейчас 17 моряков и четверо других граждан. Их здоровью уже ничего не угрожает.

ЧитайтеНеизвестный открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии

— Со всеми кораблями в порту были установлены контакты и направлены пожарные команды для оказания возможной помощи в тушении пожара, -добавили  в командовании наводными силами страны.

Взрыв на корабле МВС США произошел 12 июля. Тогда была информация о том, что пострадали несколько моряков, которые получили ранения.

По предварительной информации, на корабле было около 200 моряков и офицеров. Почему произошел взрыв – пока не известно.

Источник: Naval Surface Forces

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх