Взрыв на военном корабле США: пострадал 21 человек

В США в результате взрыва на корабле МВС USS Bonhomme Richard пострадал 21 человек.

Сейчас экипаж экстренно эвакуировали из горящего корабля, также были эвакуированы корабли USS Fitzgerald и USS Russell.

Взрыв произошел на военно-морской базе в Сан-Диего. По информации командования наводными силами МВС США, под наблюдением врачей находятся сейчас 17 моряков и четверо других граждан. Их здоровью уже ничего не угрожает.

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— Со всеми кораблями в порту были установлены контакты и направлены пожарные команды для оказания возможной помощи в тушении пожара, -добавили в командовании наводными силами страны.

Взрыв на корабле МВС США произошел 12 июля. Тогда была информация о том, что пострадали несколько моряков, которые получили ранения.

По предварительной информации, на корабле было около 200 моряков и офицеров. Почему произошел взрыв – пока не известно.

Источник: Naval Surface Forces