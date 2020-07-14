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Факты / Мир

Многие страны выбрали ошибочную стратегию: глава ВОЗ о приросте заражений Covid-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом становиться все хуже.

Он считает, что многие страны выбрали не правильную стратегию, из-за чего видим высокий прирост инфицирования.

Коронавирус в мире: в ВОЗ прогнозируют ухудшение ситуации

Глава ВОЗ подчеркнул, что противоречивые призывы мировых лидеров подрывают доверие людей к попыткам взять пандемию под контроль.

— Вирус остается публичным врагом номер один, но по действиям многих правительств и людей этого не скажешь, — сказал Гебрейесус.

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Он добавил, что к таким мерам, как социальное дистанцирование, мытье рук, ношение масок должен быть более серьезный подход.

Коронавирус в мире

Статистика коронавируса в мире на 14 июля свидетельствует о 1 3158 578 инфицированных пациентов с диагнозом Covid-19. За сутки заболело более 280 тыс. человек.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в мире умерло 573 475 пациентов. Однако 7 663 746 человек полностью выздоровели от болезни.

Источник: ВВС

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