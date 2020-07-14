Коронавирус в мире: в ВОЗ прогнозируют ухудшение ситуации

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом становиться все хуже.

Он считает, что многие страны выбрали не правильную стратегию, из-за чего видим высокий прирост инфицирования.

Глава ВОЗ подчеркнул, что противоречивые призывы мировых лидеров подрывают доверие людей к попыткам взять пандемию под контроль.

— Вирус остается публичным врагом номер один, но по действиям многих правительств и людей этого не скажешь, — сказал Гебрейесус.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

Он добавил, что к таким мерам, как социальное дистанцирование, мытье рук, ношение масок должен быть более серьезный подход.

Коронавирус в мире

Статистика коронавируса в мире на 14 июля свидетельствует о 1 3158 578 инфицированных пациентов с диагнозом Covid-19. За сутки заболело более 280 тыс. человек.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в мире умерло 573 475 пациентов. Однако 7 663 746 человек полностью выздоровели от болезни.