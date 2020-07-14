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Факты / Мир

На улицах выключили свет: в Беларуси начались столкновения на массовых акциях протеста

В Минске, Бресте, Гомеле, Гродно и других городах Беларуси вечером 14 июля начались стихийные акции в поддержку претендентов в президенты, которых ЦИК отказалась регистрировать на выборах.

Ни сами претенденты, ни их штаб-квартиры не призывали к уличным протестам.

  • Протесты в Беларуси: милиция массово задерживает активистов
  • Протесты в Беларуси: милиция массово задерживает активистов
  • Протесты в Беларуси: милиция массово задерживает активистов
  • Протесты в Беларуси: милиция массово задерживает активистов
  • Протесты в Беларуси: милиция массово задерживает активистов
  • Протесты в Беларуси: милиция массово задерживает активистов
  • Протесты в Беларуси: милиция массово задерживает активистов
  • Протесты в Беларуси: милиция массово задерживает активистов
  • Протесты в Беларуси: милиция массово задерживает активистов
  • Протесты в Беларуси: милиция массово задерживает активистов
На улицах выключили свет: в Беларуси начались столкновения на массовых акциях протеста / 5 фотографий

Милиция начала задержания активистов. В Минске на улицах, на которые вышли люди, выключили освещение.

По данным правозащитного центра Весна, 14 июля по всей Беларуси было задержано около 100 человек во время акций протеста.

Telegram-каналы публикуют огромное количество видео со стычками между протестующими и правоохранителями.

Читайте: Протесты и аресты оппозиции: что происходит в Беларуси за месяц до выборов

Из-за чего протесты

Во вторник ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам в президенты экс-банкиру Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкалу.

Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

Несмотря на пандемию коронавируса, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

Источник: Радио Свобода

Фото: Дмитрий Брушко, Tut.by

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