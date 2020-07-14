Протесты в Беларуси: милиция массово задерживает активистов

В Минске, Бресте, Гомеле, Гродно и других городах Беларуси вечером 14 июля начались стихийные акции в поддержку претендентов в президенты, которых ЦИК отказалась регистрировать на выборах.
Ни сами претенденты, ни их штаб-квартиры не призывали к уличным протестам.
???????? #Беларусь #Выбары2020 pic.twitter.com/jIV369L2fB
— ???? (@mynameslovely) July 14, 2020
Милиция начала задержания активистов. В Минске на улицах, на которые вышли люди, выключили освещение.
По данным правозащитного центра Весна, 14 июля по всей Беларуси было задержано около 100 человек во время акций протеста.
Telegram-каналы публикуют огромное количество видео со стычками между протестующими и правоохранителями.
#беларусь #belarus https://t.co/CegVE1yoPL
— AnastasiaMars???????? (@TaediumVITAE777) July 14, 2020
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Из-за чего протесты
Во вторник ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам в президенты экс-банкиру Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкалу.
Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
Несмотря на пандемию коронавируса, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Источник: Радио Свобода
Фото: Дмитрий Брушко, Tut.by