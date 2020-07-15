Статистика коронавируса в мире на 15 июля свидетельствует о 13457458 инфицированных пациентов с диагнозом Covid-19. За сутки заболело более 300 тыс. человек.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в мире умер 581 221 пациент. Однако 7 847 226 человек полностью выздоровели от болезни.

Страны-лидеры по количеству больных Covid-19:

США — 3 545 007;

Бразилия — 1 931 204;

Индия — 937 487;

Россия — 739 947;

Перу — 333 867.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

США — 139 143;

Бразилия — 74 262;

Великобритания — 44 968;

Мехико — 36 327;

Италия — 34 984.

Украина сейчас на 36 месте из 215 стран по количеству больных Covid-19 — между ОАЭ и Нидерландами. По состоянию на 15 июля в стране зафиксировано 54 771 больной.

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Карантин в других странах

С 15 июля Мальдивы будут принимать туристов со всех стран. Для въезда не нужны будут медицинские справки.

Также туристам не нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Самоизоляция также не будет обязательной.

Однако заранее необходимо будет побеспокоиться о жилье, чтобы подтвердить бронь на курорте или в отеле, который зарегистрирован в министерстве туризма Мальдивской Республики. Сделать это можно будет уже с 15 июля.

Коронавирус в мире 14 июля

По состоянию на 14 июля коронавирус в мире обнаружено в 13 158 578 больных.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 139 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в Бразилии, на втором месте — 74 тыс. жертв.