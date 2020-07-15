В странах ЕС возвращают масочный режим в общественных местах

В Европейском Союзе начали усиливать некоторые карантинные ограничения.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает ввести обязательное правило носить маски в закрытых общественных местах с 1 августа.

Он заявил, что люди расслабились в связи с летом и пренебрегают правилами дистанцирования.

Читайте: Не пустил без маски: во Франции пассажиры забили насмерть водителя автобуса

В Великобритании с 24 июля ношение масок в магазинах и торговых центрах снова будет обязательным. Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал маски действенной защитой от коронавируса.

Также обязателен масочный режим ввели в регионе Каталония в Испании.

В Германии глава федерального управления по координации противоэпидемическим мероприятий Хельге Браун заявила, что ношение масок, вполне вероятно, останется обязательным в ближайшем будущем.

ЕС стимулирует разработку вакцины от Covid-19

Чтобы ускорить изготовление вакцины от коронавируса, Европейский Союз принял поправки в закон о ГМО. Это нужно, чтобы упростить клинические испытания лекарств.

В мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин. На их изготовление требуется около $31 млрд.