В странах ЕС возвращают масочный режим в общественных местах

В Европейском Союзе начали усиливать некоторые карантинные ограничения.
Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает ввести обязательное правило носить маски в закрытых общественных местах с 1 августа.
Он заявил, что люди расслабились в связи с летом и пренебрегают правилами дистанцирования.
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В Великобритании с 24 июля ношение масок в магазинах и торговых центрах снова будет обязательным. Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал маски действенной защитой от коронавируса.
Также обязателен масочный режим ввели в регионе Каталония в Испании.
В Германии глава федерального управления по координации противоэпидемическим мероприятий Хельге Браун заявила, что ношение масок, вполне вероятно, останется обязательным в ближайшем будущем.
ЕС стимулирует разработку вакцины от Covid-19
Чтобы ускорить изготовление вакцины от коронавируса, Европейский Союз принял поправки в закон о ГМО. Это нужно, чтобы упростить клинические испытания лекарств.
В мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин. На их изготовление требуется около $31 млрд.