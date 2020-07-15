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Факты / Мир

В Чехии столкнулись два поезда, пострадали до 60 человек

Вечером 14 июля в Чехии произошла масштабная авария на железной дороге, где столкнулись пассажирский и грузовой поезда.

По последней информации, один человек погиб, ранения получили до 60 человек.

Все пострадавшие были оперативно госпитализированы.

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Столкновение произошло недалеко от станции Чески-Брод, расположенной под Прагой.

По состоянию на утро 15 июля на железнодорожных путях продолжаются аварийные работы, движение поездов приостановлено.

Кроме следователей и спасателей, подробности с места аварии поезда документирует полицейский беспилотник.

Причина аварии пока не разглашается.

Это уже вторая железнодорожная авария в Чехии за последнюю неделю.

Первый инцидент, когда в Карловарском крае столкнулись два пассажирских поезда, произошел 8 июля.

В результате аварии три человека погибли.

Около 30 получили ранения, девять из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте столкновения работали десятки спасателей, полиция и даже вертолеты скорой помощи.

Как сообщал министр транспорта Чехии, причиной аварии, скорее всего, стал человеческий фактор. Машиниста поезда, который следовал в Карловы Вары, уже задержали.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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