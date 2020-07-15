Вечером 14 июля в Чехии произошла масштабная авария на железной дороге, где столкнулись пассажирский и грузовой поезда.
По последней информации, один человек погиб, ранения получили до 60 человек.
Все пострадавшие были оперативно госпитализированы.
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Столкновение произошло недалеко от станции Чески-Брод, расположенной под Прагой.
— Policie ČR (@PolicieCZ) July 15, 2020
По состоянию на утро 15 июля на железнодорожных путях продолжаются аварийные работы, движение поездов приостановлено.
Кроме следователей и спасателей, подробности с места аварии поезда документирует полицейский беспилотник.
Причина аварии пока не разглашается.
Это уже вторая железнодорожная авария в Чехии за последнюю неделю.
Первый инцидент, когда в Карловарском крае столкнулись два пассажирских поезда, произошел 8 июля.
В результате аварии три человека погибли.
Около 30 получили ранения, девять из них находятся в тяжелом состоянии.
На месте столкновения работали десятки спасателей, полиция и даже вертолеты скорой помощи.
Как сообщал министр транспорта Чехии, причиной аварии, скорее всего, стал человеческий фактор. Машиниста поезда, который следовал в Карловы Вары, уже задержали.