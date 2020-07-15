Отдых в Грузии 2020: цены, лучшие места и карантинные условия

Отдых в Грузии обьединил в себе спокойную атмосферу, которую можно найти у моря и яркий колорит, который скрывается в стенах города.

Грузия прекрасно подойдет для морского отдыха, где можно насладиться живописными закатами и расслабиться перед началом трудовых будней.

Сколько стоит жилье в Грузии, куда поехать на море и что делать с карантинными условиями, читайте в нашем материале.

Карантин в Грузии

В конце июня министр экономики Грузии Натия Турнаво заявила, что восстановление регулярного авиасообщения могут отложить до конца июля-начала августа.

По состоянию на 10 июля въезд украинским туристам запрещен, однако есть исключения, кому разрешен въезд в Грузию:

представителям дипломатических представительств и их семьям;

если один из членов семьи является гражданином Грузии;

членам гуманитарных миссий;

лицам, которым Грузия предоставили статус лица без гражданства;

лицам, имеющим нейтральные проездные документы;

лицам, имеющим статус беженца в Грузии;

членам официальных делегаций.

Для всех иностранцев, прибывающих в Грузию введен обязательный 14-дневный карантин.

В случае возникновения проблем вы можете обратиться в Посольство Украины в Грузии.

Телефон горячей линии: +995 595 08 22 88.











Отдых в Грузии 2020: жилье, цены и карантинные условия / 3 фотографии

Оперативную обновленную информацию вы можете найти на сайте МИД.

Погода в Грузии

Погода в Грузии прекрасно подходит для пляжного отдыха, ведь температура воды близка к температуре воздуха.

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды Июль +26°С +19°С +25°С Август +27°С +18°С +26°С Сентябрь +25°С +15°С +24°С

Температура воздуха воды ночью опускается на 10 градусов, поэтому дневная жара спадает и можно спокойно гулять по вечернему городу.

Куда и как поехать на море в Грузии

Одним из самых популярных мест для отдыха на море в Грузии является город Батуми. Он соединил в себе не только чистые пляжи и море, но и интересный отдых в городе.

Батуми также пользуется популярность среди туристов благодаря удобной транспортной развязке.

Так, в городе есть аэропорт, в который летает и украинская авиакомпания Sky Up.

Билеты в обе стороны на середину августа можно найти в районе 5 тыс. грн.

Дорога на автобусе от аэропорта займет у вас 20 минут, а стоить 0,4 лари.

Лари — местная валюта, которую удобно менять из долларов.

1 лари — 8,80 грн.

10 лари — $3,3.

Где остановиться в Батуми

В Батуми есть множество прекрасных отелей, которые обеспечат вам комфортный отдых. Мы подобрали для вас несколько вариантов на разный бюджет.

Все цены указаны за двухместный номер на три ночи в августе.

The Grand Gloria Hotel

В этом пятизвездочном отеле есть все, что нужно для беззаботного отдыха. Во всех номерах есть кондиционеры, а на завтрак действует система шведский стол.















Отдых в Грузии 2020: жилье, цены и карантинные условия / 4 фотографии

Цена: 9 184 грн

Radisson Blu Hotel Batumi

К услугам гостей есть большие номера с видом на море, все они оснащены кондиционерами. После завтрака можно поплавать в прохладном бассейне или просто понежиться рядом на солнышке.















Отдых в Грузии 2020: жилье, цены и карантинные условия / 4 фотографии

Цена: 8 598 грн

Hotel orbi city sea view

Отель имеет прекрасные отзывы и рекомендации. Интерьер ассоциируется с морем и отлично подходит для отдыха после насыщенного дня.















Отдых в Грузии 2020: жилье, цены и карантинные условия / 4 фотографии

Цена: 6 336 грн

Pirosmani Mini Hotel

Самое большое преимущество этого отеля — цена, однако за завтрак придется доплатить. Номера простые, но имеют все необходимое. К тому же, до моря идти всего 450 метров.















Отдых в Грузии 2020: жилье, цены и карантинные условия / 4 фотографии

Цена: 1188

Что посмотреть в Батуми

В Батуми стоит выделить достаточно времени на прогулки по городу, ведь по старой части города можно бродить долго и наслаждаться местным колоритом.

Также стоит посетить набережную и Парк чудес. Там есть на что посмотреть. Рядом также есть живописный Батумский Ботанический сад.

Рядом с садом расположена крепость Петра, стоящая на холме, поэтому туда стоит заглянуть ради прекрасных видов.

Вечером можно покататься на канатной дороге и зайти за кофе и сладостями в Турецкий квартал.

Отдых в Украине

Если вы хотите отдать предпочтение отдыхы в пределах страны, мы подготовили для вас материал, где отдохнуть в Украине в 2020 году.

Выбирать можно как среди уединения где-то в домике в Карпатах, так и среди баз отдыха на Черном и Азовском морях.

Фото: Booking, Dreamstime